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Bayram öncesi Vadili'yi yasa boğan ölüm

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Bayram öncesi Vadili'yi yasa boğan ölüm
Vadili Köyünün sevilen simalarından Ümit Çaltıkuşu bu sabah erken saatlerde yaşama veda etti. 
Bir süredir Dr Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi yoğun bakım servisinde yatan Ümit Çaltıkuşu ikindi namazına müteakip Vadili Kabristanlığına defnedilecek.
Merhuma rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyoruz.
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