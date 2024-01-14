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Babaoğlu, sevenlerini yasa boğdu

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Babaoğlu, sevenlerini yasa boğdu
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Mesarya bölgesinin Beşparmak dağlarının eteklerindeki küçük köylerimizden Ergeneken sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Ergenekon köyü sakinlerinden Mustafa Seyit Babaoğlu bugün vefat etti.
68 yaşında vefat eden Babaoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Babaoğlu'nun cenazesi 15 Ocak Pazartesi (yarın) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ergenekon Kabristanlığına defnedilecek.
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