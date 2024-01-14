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Dipkarpaz’da sahilde ceset bulundu

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Dipkarpaz’da sahilde ceset bulundu
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Dipkarpaz’da Piknik Burnu mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, erkek şahsa ait cansız  beden bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah 09.30 sıralarında bulunan cansız bedenin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Soruşturma devam ediyor.
 
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