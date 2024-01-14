Dipkarpaz’da sahilde ceset bulundu

Dipkarpaz’da Piknik Burnu mevkiinde, kayalıklar üzerine sahile vurmuş, erkek şahsa ait cansız beden bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah 09.30 sıralarında bulunan cansız bedenin kimlik tespiti henüz yapılamadı. Soruşturma devam ediyor.
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