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Avtepe, Mustafa amcasına ağlıyor

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Avtepe, Mustafa amcasına ağlıyor
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Avtepe bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Avtepe köyünün sevilen çınarlarından olan Mustafa Gözavcı bugün hayata gözlerini yumdu.
Gözavcı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Avtepe köyünde kılınacak öğle namazıa müteakip cenaze namazı sonrasında Avtepe Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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