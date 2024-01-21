Avcısoyu ailesi çınarına ağlıyor

Girne bölgesinin Beşparmak dağlkarı eteklerindeki köylerimizden Arapköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Arapköy sakini Avcısoyu ailesinin sevilen çınarı, çevresinde güler yüzlülüğüyle bilinen Ali Avcısoyu bugün hayata gözlerini yumdu.
Avcısoyu bir süreden beridir hastanede tedavi görmekteydi. Ali Avcısoyu'nun cenazesi bugün Arapköy'dek kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Arapköy mezxarlığı'na defnedilecek.
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