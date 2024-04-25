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Avcanok hayata tutunamadı

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Avcanok hayata tutunamadı
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Çamlıbel bölgesinin büyük köylerinden Akdeniz sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdeniz köyü sakini, sevilen sima eski TMT mücahidi Ahmet Avcanok bugün hayata gözlerini yumdu.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Avcanok’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akdeniz Köy Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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