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Atakan ailesi çınarını kaybetti

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Atakan ailesi çınarını kaybetti
Aslen Tatlisulu olup Pasaköy'de ikamet eden Erdoğan Atakan dün hayatını kaybetti.
İyilik severliği ve güler yüzüyle tanınan Atakan’ın cenazesi bugün saat 14:00’da Mağusa Mezarlığına defnedilecek.
 
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