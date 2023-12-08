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Andaç ailesi yasta

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Andaç ailesi yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha sonsuzluğa uğurladı.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Andaç ailesinin çınarı Evin Andaç Çarşamba günü vefat etti.
Andaç’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
 
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