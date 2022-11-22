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Altıncık ailesi yasta

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Altıncık ailesi yasta
Başsavcı Sarper Altıncık ile Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık'ın annesi Cemile Altıncık hayatını kaybetti.
Aslen Akdenizli (Ayrini) olup Lefkoşa’da ikamet eden Cemile Altıncık dün yaşamını yitirdi. Merhum Zersim Altıncık’ın eşi olan Cemile Altıncık, dört evlat sahibiydi. Cemile Altıncık’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
 
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