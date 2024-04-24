Alsancak, Tülen ablasına ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baflı olup uzun yıllardan beridir Alsancak’ta ikamet eden Tülen Özgürt Payza dün vefat etti.
Payza’nın cenazesi bugün Alsancak Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’na defnedildi.
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