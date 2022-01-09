Ali Güllü sevenlerini üzdü

İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele'nin sevilen ailelerinden Güllü ailesinin büyüğü olan ve UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü'nün de ağabeyisi Ali Güllü bugün vefat etti.

Ali Güllü yarın kılıncak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.