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Ali Güllü sevenlerini üzdü

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Ali Güllü sevenlerini üzdü
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İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
İskele'nin sevilen ailelerinden Güllü ailesinin büyüğü olan ve UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü'nün de ağabeyisi Ali Güllü bugün vefat etti.
Ali Güllü yarın kılıncak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.
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