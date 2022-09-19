Alayköy, Nadir ablasına ağlıyor

Alayköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Aredyu’lu olup uzun yıllardan beridir Alayköy’de yaşayan Nadir Ökben hayatını kaybetti.

Kayıp eşi olan ve 80 yaşında hayata gözlerini yuman Nadir Ökben’in vefatı ailesi ve Alayköy’de üzüntüyle karşılandı.

Ökben, yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.





