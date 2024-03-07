Alayköy, Aydoğan abisine ağlıyor

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Alayköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Sazlıköylü olup uzun yıllardan beridir Alayköy’de yaşamını sürdüren Aydoğan Erkan bugün vefat etti.
Çevresince sevilen, esprileriyle bilinen bir kişilik olan Aydoğan Erkan 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Erkan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Alayköy Camisi’nde kılınacak olan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alayköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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