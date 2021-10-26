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Alaniçi'ni yasa boğan ölüm

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Alaniçi'ni yasa boğan ölüm
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Mesarya köylerinden Alaniçi sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa bölgesinde ve Alaniçi'nde sevilen, sayılan ve yardımseverliğiyle tanınan Halil Hoca dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Uzun bir süreden beridir tedavi gören Halil Hoca 1969 doğumlu ve üç çocuk babasıydı.
Halil Hoca'nın cenazesi bugün öğle namazı sonrasında  kılınacak cenaze namazıyla birlikte Alaniçi Kabristanlığı'na defnedilecek.
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