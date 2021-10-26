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Gençler yaralandı

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Aşırı hızla seyreden 20 yaşındaki genç, Hamitköy trafik ışıklarında üç araca çarptıktan sonra durabildi

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Gençler yaralandı
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Murat ASLAN
Lefkoşa Hamitköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, dün sabah meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 09:10 sıralarında meydana geldi.
20 yaşındaki Cihan Çuhadar, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yönetimindeki, MC 853 plakalı araç ile süratli ve dikkatiz bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için bekleyen 38 yaşındaki Ramadan Özberkan yönetimindeki JS 966 plakalı TIR’a çarpmamak için sola direksiyon kırdığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce JS 966 plakalı TIR’a, ardından TIR’ın önünde duran 39 yaşındaki Şerife Helvacı Akballı yönetimindeki SP 396 plakalı araca ve son olarak da SP 396 plakalı aracın önünde beklemekte olan 46 yaşındaki Mehmet Telli yönetimindeki HR 712 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan MC 853 plakalı araç sürücüsü Cihan Çuhadar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Leyli İntizarova, 18 yaşındaki Lupelda Akgün, SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı Akballı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
 
 
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