Akova, Rıza amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Akova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyünün çınarlarından, sevilen sima Rıza Celme bu sabah vefat etti.

Celme'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Rıza Celme'nin cenazesi bugün Akova Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı'na defnedilecek.