banner875
banner815
14 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
9 0
 
Favoriler galip
Favoriler galip
8 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
48 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
42 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
21 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
41 0
banner878

Akova, Nazım dayısına ağlıyor

banner476

banner825
Akova, Nazım dayısına ağlıyor
Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süre önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakıma alınan ancak hayata tutunamayan Nazım Sertkan bugün vefat etti.
Sertkan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere köyde ve bölgede üzüntüyle karşılanırken, cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.