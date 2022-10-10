Akova, Nazım dayısına ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Akova sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süre önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakıma alınan ancak hayata tutunamayan Nazım Sertkan bugün vefat etti.
Sertkan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere köyde ve bölgede üzüntüyle karşılanırken, cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı’na defnedilecek.
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