Akınlı ailesi yasta

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Luricinalı olan ve uzun yıllardan beridir Akdoğan’da yaşamını sürdüren eski mücahit Kemal Murat Akınlı 30 Aralık Cumartesi günü vefat etti.

Kemal Murat Akınlı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Akınlı’nın cenazesi yarın Akdoğan Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akoğan Kabristanlığı’nda defnedilecek.

