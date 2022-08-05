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Akdoğan Gülsen ablasını kaybetti

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Akdoğan Gülsen ablasını kaybetti
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan sevilen bir ismini daha kaybetti.
Akdoğan’ın sevilen ailelerinden olan Hacımulla ailesinin çınarı Gülsen Hacımulla dün akşam hayatını kaybetti.
Gülsen Hacımulla bugün saat 11.00’de Akdoğan Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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