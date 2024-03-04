Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baf’ın Aydoğan köyü olan Akdoğan sakinlerinden değerli insan, Şahmaran Penktaş bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Penktaş’ın cenazesi bugün Akdoğan Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.
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