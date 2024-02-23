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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Luricinalı (Akıncılar) olup yıllardır Akdoğan da ikamet eden Hatice Tunceli bugün hayata gözlerini yumdu.
Tunceli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Akıncılar Camisis’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akıncılar Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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