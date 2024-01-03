Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan arka arkaya vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.

Akdoğan köyünün sevilen çınarlarından, değerli insan İbrahim Coşkun bugün vefat etti.

Coşkun’un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüye neden oldu.

İbrahim Coşkun’un cenazesi bugün Akdoğan Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında akdoğan Kabristanlığı’na defnedilecek.

