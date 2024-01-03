Kadınlar Süper Kupa heyecanın hakemleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa heyecanı bu akşam yaşanacak. Finalde ligin iki güçlü ekibi China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi karşı karşıya gelecek. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak zorlu mücadelede maçın hakemi Sabriye Atikoğlu olacak. Atikoğlu'nun yardımcılıklarını Rüya Sakallı ve Buse Bağrıkara yaparken, 4.hakem Abdullah Genç olacak.