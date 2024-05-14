Akbıçak sevenlerini yasa boğdu

Girne bölgesinin gelişen köylerinden Arapköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Arapköy sakinlerinden sevilen sima Şeref Durmuş Akbıçak dün hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi bugün Arapköy’de kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Arapköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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