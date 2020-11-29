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Ağırdağ’ı üzen ölüm

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Ağırdağ’ı üzen ölüm
Ağırdağ sakinlerinden 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Sucuoğlu evi içerisinde önceki gün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamının yitirdi. Soruşturma devam ediyor. 
 
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