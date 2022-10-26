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Adem Gökalp, sevenlerini üzdü

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Adem Gökalp, sevenlerini üzdü
Yedikonuk köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Trafik kazası sonucu zamansız ölümü ile ülkeyi yasa boğan 12 yaşındaki Arda Okur’un bağışlanan kalbi ile yeniden hayata tutunan Adem Gökalp bugün yaşamını yitirdi. 

Yedikonuk köyünün sevilen insanı, Adem Gökalp'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Adem Gökalp, daha önce 2 kez kalp ameliyatı olmuş, önceden takılan yapay kalbindeki sorunlar nedeniyle bir çok kez hastanede yatırılarak tedavi edilmiş olan bir hastaydı. Kalp naklinden başka bir tedavi mümkün olamayacağı için kalp nakli bekleme listesine alınmış olup, 5 yıldan beri ona uygun olabilecek bir organı umutla beklemekteydi.

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