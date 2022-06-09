56 yaşında kalbine yenildi

Dikmen köyünün sevilen insanlarından 56 yaşındaki Hilmi Koşer dün öğleden sonra geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatnı kaybetti.
Koşer’in ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Hilmi Koşer'in cenazesi bugün Dikmen’de kılınan öğle namazının ardından Dikmen mezarlığına defnedildi.
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