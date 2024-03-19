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27 yaşında aniden öldü

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27 yaşında aniden öldü
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Girne’de sakin 27 yaşındaki Onur Kayabaşı, ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi .
Onur Kayabaşı'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.
 
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