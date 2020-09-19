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500 dönümlük alan kül oldu

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500 dönümlük alan kül oldu
​İncirli - Beyarmudu arasında öğle saatlerine doğru başlayan yangın kontrol altına alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük kıraç alan içerisindeki makilik ve 50 dönümlük anız yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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