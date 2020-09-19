500 dönümlük alan kül oldu

İncirli - Beyarmudu arasında öğle saatlerine doğru başlayan yangın kontrol altına alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük kıraç alan içerisindeki makilik ve 50 dönümlük anız yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.