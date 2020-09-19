500 dönümlük alan kül oldu

​İncirli - Beyarmudu arasında öğle saatlerine doğru başlayan yangın kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, İncirli - Beyarmudu köylerinin kuzey batı kısmındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük kıraç alan içerisindeki makilik ve 50 dönümlük anız yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.