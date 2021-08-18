banner583
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
51 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
15 0
 
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
68 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
30 0
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
37 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
banner661

YDÜ'nün ürettiği nazal spreye Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde ödül

banner476

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı

banner666
YDÜ'nün ürettiği nazal spreye Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde ödül

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı. Alınan ödülle, Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen koruyucu spreyin başarısı, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi tarafından da tescillenmiş oldu.

Dr. Matteo Bertelli: “Tüm partnerlerimiz adına böylesi bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz.”

2011’den itibaren her yıl düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu koruyucu nazal sprey projesinin layık görüldüğü “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülünü, proje ortaklarından İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli aldı. Dr. Matteo Bertelli, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülü bütün proje ortakları adına aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyledi. Dr. Bertelli, “Biyoteknolojinin çeşitli önemli disiplinlerine, dünya çapında sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalarına odaklanan böylesi bir kongrede, partnerimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer partnerlerimiz ile yürüttüğümüz COVID-19’a karşı koruyucu nazal sprey projesinin ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “COVID’le mücadelede çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak için çalışan tüm proje ortaklarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, proje ortağı oldukları koruyucu nazal spreyin, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülüne layık görülmesinin ülke ve üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Genetik, kök hücre, bitki ve hayvan biyoteknolojisi, nanobiyoteknoloji, biyoinformatik, doku mühendisliği, aşı geliştirme, çevre biyoteknolojisi gibi konularda bilimsel çalışmaların sunulduğu kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi ve proje ortaklarımızla birlikte yer almak çok önemliydi. COVID-19’a karşı başlattığımız koruyucu nazal sprey projesinin uluslararası alanda ödüllendirilmesi, COVID salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan çalışmalarımızın doğruluğunun ve başarısının önemli bir göstergesi. Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.