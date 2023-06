YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olan 200 hemşire, coşkulu bir törenle diplomalarını alarak mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle keplerini attı. 200 öğrencinin mezun olduğu tören yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende keman sanatçısı Nina Koçubey tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz’ın gerçekleştirdiği törende uluslararası mezunlar adına Moyosore Omotola Afolayan konuşma yaparken, türkçe programdan mezun olan öğrenciler adına ise Melisa Elveren duygularını dile getirdi.Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz eşliğinde hemşirelik yemini ederek keplerini attılar.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasına “Üniversite hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve deneyimleri artık gerçek dünyada uygulama zamanı geldi” sözleri ile başladı.Hemşirelik mesleğinin kutsallığına değinen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Hemşirelik Fakültesi mezunları olarak, sağlık sektöründe önemli bir rol oynayacak ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme sürecinde aktif bir şekilde yer alacaksınız. Hayat kurtarma, hastaların iyileşmesine yardımcı olma ve sağlık sistemine katkıda bulunma gibi büyük sorumlulukları üstleneceksiniz” dedi.“Sizler, teorik bilginizi klinik pratiğe dönüştürebilen ve insanların yaşamlarını anlamlı bir şekilde etkileyen özel bir alanda eğitim aldınız. Hastalarınızla empati kurabilen, onları destekleyen ve ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapan nitelikli sağlık çalışanları olacaksınız” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bazen bir el sıkışma, bazen bir gülümseme veya sadece dinlemek, hastalarınız için büyük bir fark yaratabilir. Bu nedenle, insana saygı ve şefkat gibi değerlerinizi daima korumanızı, tıp etiği ve meslek ahlakı standartlarına sadık kalmanızı önemle vurgulamak istiyorum” dedi.Törendeki konuşmasına Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin KKTC’deki ilk ve tek hemşirelik fakültesi olduğunu belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak; lisans ve lisansüstü seviyede sağladığımız dünya standartlarında eğitim-öğretim kalitesinin yanı sıra bilimsel yayınlar ve çalışmalarla hemşirelik bilimine de katkıda bulunuyoruz” dedi.Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Fakülte olarak tüm öğretim elemanlarımızla birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı disiplinlerinden öğretim üyelerinin katkısını da alarak, öğrencilerimizi donanımlı bir eğitim ile geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Eğitiminiz sırasında pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumları da yaşadınız. Hemşirelik mesleğinin, insanlar üzerindeki büyük rolünü görerek bilinçlendiniz. Hemşireler, ülkenin sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarıyla giderek önem kazanan bir role sahiptir. Ancak farkı yaratacak olan sizlersiniz. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek, mesleğimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” dedi.Uzun bir maratonu başarıyla tamamlamanın sevinci içinde olduklarını belirten Melisa Elveren, “Bugün başarıyla mezun olan tüm arkadaşlarım adına konuşma yapanın da heyecanını yaşıyorum. Tüm meslektaşlarımı kutluyorum ve hayatlarında başarılar diliyorum “ dedi.“Artık veda zamanı. Kampüsümüze, hocalarımıza, arkadaşlarımıza veda ederken biliyoruz ki bu son yeni bir başlangıç olacak” diyen Melisa Elveren, “Üniversitesi hayatımız boyunca gerek akademik gerek ise kişisel olarak her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Mezuniyet töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi birincisi Moyosore Omotola Afolayan, duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında “Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladığımız inanılmaz eğitim yıllarımızda bugüne gelmemizde büyük katkıları olan hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi. Arkadaşlarına ve ailesine de teşekkür eden Moyosore Omotola Afolayan, “Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen her bir insana minnettarız. Gelecek yaşamımızda burada geçirdiğimiz her bir anın izlerini taşıyacağız” dedi.