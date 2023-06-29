Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Korkuteli - Mutluyaka kavşakları arasında bu sabah meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yan şeritteki arabaya çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendi. Kazayı hafif yaralarla atlattı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 06.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Korkuteli - Mutluyaka kavşakları arasında, Cem Şahin (E-22), 156 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 103 plakalı araç ile çift şeritli yolda Mutluyaka kavşağı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek direksiyonu sola kırması neticesinde sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yeşilgözlü (E-53) yönetimindeki FH 231 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle LV 103 plakalı araç takla atıp tavanı üzerinde sürüklendi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LV 103 plakalı araç sürücüsü Cem Şahin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.