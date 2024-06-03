YDÜ'deki “Disiplinlerarası Topluma Hizmet Çalıştayı”nda Şampiyon Melekler unutulmadı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde STK temsilcileri ile akademisyenleri buluşturan “Disiplinlerarası Topluma Hizmet Çalıştayı”nda “Şampiyon Melekler” bir kez daha anıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi ile Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Disiplinlerarası Topluma Hizmet Çalıştayı” STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayda; topluma hizmet projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Alanında uzman birçok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı çalıştaya davetli konuşmacı olarak; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakıf Başkanı Bahire Çoşkuner Doğru katıldı. Her iki konuşmacı da yaptığı sunumda toplumsal hizmetin önemini vurgulayarak, kendi alanlarındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yapılan sunumlarda, topluma hizmet projelerinin çeşitli yönleri tartışılarak, toplumsal projelerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Şampiyon Melekler anıldı!

Çalıştayda, işitme ve konuşma engellilerini konu alan “Bambu” isimli kısa film gösterimi de yapıldı. Film gösteriminin ardından Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndan Atakan Bayraktaroğlu ve Dr. Emirali Evcimen tarafından katılımcılarla birlikte değerlendirildi.

Çalıştayda, 6 Şubat’ta İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin isimleri tek tek okundu. Çalıştayda ayrıca; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğrencileri, kendi el baskılarından oluşan ‘Şampiyon Melekler’ yazılı pankartı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’ya sundu.

Sekiz oturumda gerçekleştirilen çalıştay boyunca, toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi ve toplumun çeşitli kesimlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen birçok konu ele alındı. Çalıştayda; Doç. Dr. Fatoş Miralay “Özel Gereksinimli Bireylerde Sanat Eğitimi-Sanatla Ögreniyorum”, Doç. Dr. Fatma Köprülü “Depremle Yaṣamayı Öğreniyorum”, Dr. Neriman Soykunt “Çalgıları Tanıyalım Projesi, Zümrütköy İlkokulu ve Alayköy İlkokulu” ve “Doğayı Yeşillendirelim Projesi, Alayköy İlkokulu” başlıklı sunum yaptı. Doç. Dr. İpek Danju’nun Çevre Eğitimi “Ağaç Dikim Etkinliği” başlıklı sunumu ile Doç. Dr. Yasemin Sorakın’ın “Çocuk Esirgeme Ziyareti” ve “Rengarenk Oyunlar Oynuyoruz” sunumlarının yapıldığı çalıştayda; Doç. Dr. Didem İşlek’in “İlkokulda Çevre Bilincinin Oluşturulması” ve “Pet Eksikliği Farkındalığı”; Uz. Ayşe Öztoprak’ın “Mutlu Çocuklar. Unutulmaz Çocuk Bayramı”, ve Doç. Dr. Özay Önoral’ın “Eğlenceli Okul Bahçesi” başlıklı sunumları yer aldı.

