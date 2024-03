YDÜ'de çalışan kadınların oranı yüzde 62’ye ulaştı!

Sadece 22 erkek öğrenci ile eğitim hayatına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bugün 20 dekanlığın 10’unu kadınlar yönetirken; akademik kadronun yüzde 50’sini, idari kadroların yüzde 67’sini ve eğitim gören öğrencilerin yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor

Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı Mart ayının ilk haftalarını merkezine toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınları alan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kadınlar Günü, sadece bir gün değil, yıl boyunca devam ediyor.36 yıl önce, 1988’de kurulduğunda sadece 22 erkek öğrenci ile eğitime başlayan ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birine dönüşen Yakın Doğu Üniversitesi’nde her alanda kadınların sahip olduğu ağırlık dikkat çekiyor.Yakın Doğu Üniversitesi’nde 893’e ulaşan öğretim üyelerinin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Üniversitenin idari birimlerinde ise kadın çalışan oranı yüzde 67’ye kadar çıkıyor. Üniversite bünyesinde yer alan kadınların genel ortalaması ise yüzde 62 gibi dikkat çekici bir orana sahip.Akademik birimlerin yönetiminde de kadınlar büyük bir etkiye sahip. 20 fakültesi ile eğitim veren Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim, tıp, hemşirelik, veteriner hekimliği, sağlık bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, spor bilimleri, turizm ve ziraat fakülteleri ile öğrenci dekanlığını kadın dekanlar yönetiyor. Rektör yardımcılarından biri de kadın olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde bilimsel üretimin önemli kaynaklarından araştırma merkezlerinin başkanları ve yüksekokul müdürleri arasında da kadınlar büyük bir ağırlığa sahip. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin yüzde 53’ü de kız öğrencilerden oluşuyor.Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmesinin; cinsiyet, ırk ya da diğer özellikleri ile değil değil, yetenek ve çaba temelinde değerlendirilmeleri ile mümkün olacağını vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sağlıklı bir toplum yapısı için vazgeçilmez olan, bu bakış, başta Yakın Doğu Üniversitesi olmak üzere Yakın Doğu Oluşumu’nun her bir kurumunun temel değerlerinden biridir” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışanların yüzde 62’sinin kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün, 7.500 kişilik geniş bir aile olan Yakın Doğu Oluşumu’nun da yüzde 65’ini kadınlar oluşturuyor” dedi.“Yakın Doğu Oluşumunda, kadın çalışan oranının yüksekliği, kadınlara verdiğimiz önceliğin değil, insanları cinsiyetlerinden bağımsız olarak tamamen yetenekleri ile değerlendirmemizin doğal bir sonucudur” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu yaklaşımın, toplumumuzun her kademesinde ve yaşamın her alanında egemen olacağı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nde kadınların idari ve akademik alanda güçlü bir şekilde temsil edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana kadınların katkıları ve başarılarıyla büyüdüğünü vurguladı. Kurumların ve toplumların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için cinsiyet ayrımı yapılmaksızın yetenek ve çalışmanın esas alındığı bir ortamın sağlanmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde sadece kadınların değil, tüm öğrenci ve çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz. Bu yaklaşım ve sonuçları, toplumun her kesiminde eşitlik ve adaletin sağlanması yolunda bir örnek teşkil ediyor” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 dekanlığın 10’unu kadınların yönettiğini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “İnsanların cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre değerlendirildiği ve bütün fırsatlardan aynı derecede yararlanma şansı yakaladıkları kurumların sayısının artması toplumsal dönüşümde büyük bir çığ etkisi yaratacaktır” dedi.