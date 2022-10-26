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Vehbi: “ARUCAD ile Kıbrıs’ın sanata bakışı değişti”

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Vehbi: “ARUCAD ile Kıbrıs’ın sanata bakışı değişti”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  “Bulunduğumuz coğrafyada insanların daha önce sanata ve tasarıma olan bakış açılarına rağmen öğrenci sayımızı iki katına çıkarttık. ARUCAD ile Kıbrıs’ta insanların sanata bakış açıları değişti” dedi.
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında konuşan Vehbi, “butik üniversite konsepti ile yola çıkan ve bölgedeki tek sanat-tasarım-iletişim odaklı üniversite olan ARUCAD’ın diğer üniversitelerden farklı bir yapıda olduğunu” söyledi.
İş insanı Erbil Arkın’ın ARUCAD’ı kurarken önce bölgede sonrasında dünya çapında aranan bir üniversite olmasını hedeflediğini dile getiren Vehbi, “Bu yıl ARUCAD’a Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi adı altında 3 yeni bölüm (Ses Sanatları Tasarımı, Oyunculuk, Modern Dans) daha ekledik. Bu bölümlerin ikisi adada tek. Dört yıllık lisans programlarımızın dışında seneye ilk kez önlisans programı açmayı planlıyoruz. İç Mekan Tasarımı önlisans programını, Mobilya Sanayicileri Derneği ‘MSD’ ile bir araya gelerek açmayı planladık. Böylelikle alanında üreten, yetenekli gençlere yol göstererek sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştireceğiz. Bu bölümün açılması ile hedeflerimizin bir tanesini daha gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
 

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Etiketler; #Asım Vehbi #ARUCAD #sanat
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