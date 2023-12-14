UKÜ’lü akademisyen Times Higher Education’ın araştırma ekibine seçildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevki Kıralp, tüm dünyada üniversitelerin eğitim ve araştırma başarılarını ölçen saygın kuruluş Times Higher Education tarafından oluşturulan Küresel Akademik İtibar Araştırması’na (Global Academic Reputation Survey) katılacak olan uluslararası akademisyen grubuna seçildi.
Dünya genelinde üniversitelerin araştırma ve eğitim kalitesini ölçen, merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan, yaptığı araştırmalar ve yayınlar ile tüm dünyada üniversite eğitimine yön veren kuruluş Times Higher Education tarafından oluşturulan listede farklı ülkelerden, çalıştıkları alandaki uzmanlıklarına ve akademik yayın performanslarına göre seçilen akademisyenler yer alıyor.
Küresel Akademik İtibar Araştırması’na dünya genelindeki akademisyenlerin yaklaşık olarak %0.3’ünün seçildiğini aktaran Kıralp, “Araştırmaya katılacak akademisyenler eğitim ve araştırmada en iyi olma kriterlerini belirleyerek, farklı ülkelerden üniversitelerin eğitim ve araştırma performanslarını değerlendirecekler. Böylelikle dünyanın en iyi üniversitelerinin saptanmasına katkıda bulunacaklar” dedi.
Kıralp, ülkedeki birçok üniversitenin dünyanın yükseköğretim kalite standartlarını yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Yükseköğretim alanında uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar üretiyoruz. Bu çalışmaların dünya genelindeki meslektaşlarımıza ve bilimle yakından ilgilenen kuruluşlara ulaştığını görmek mutluluk verici” ifadesini kullandı.
Bilimin insanlığın ortak değerlerinin başında geldiğini kaydeden Kıralp açıklamasında, Times Higher Education tarafından gerçekleştirilen bu değerli bilim projesine bir Kıbrıslı Türk ve bir UKÜ mensubu olarak katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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