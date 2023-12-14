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Posta Dairesi’nden TAK’ın 50’nci yılı için anı pulu

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Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, TAK’ın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan anı pulunu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya takdim etti.

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Posta Dairesi’nden TAK’ın 50’nci yılı için anı pulu
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Posta Dairesi Genel Müdürü Fatma Baysal, “70’li yılların o buhranlı dönemlerinde Kıbrıs Türk toplumunun sesini gerek anavatana ve gerekse dünyaya duyuran TAK haber ajansının 50. kuruluş yıldönümünü ölümsüzleştirmek adına Posta Dairesi İdaresi olarak yıldönümleri serisinde pulumuzu bastık” dedi.
Korol Sönmezer tarafından tasarlanan pulların, 19 Aralık’ta satışa sunulacağı belirtildi.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100., KKTC’nin 40’ncı, Posta Dairesi’nin 60. ve Birkan Uzun’un 2. yıldönümleri pulları da basıldı.
Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, “Üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazan ve birçok Avrupa ülkesine dağıtılan pullarımız, ülke tanıtımında da büyük bir rol üstlenmektedir” dedi.
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