UKÜ, THE Dünya Üniversite Sıralaması’nda yükselişini sürdürüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Times Higher Education (THE) tarafından yapılan ve üniversiteleri sosyal sorumluluk, çevre duyarlılığı, topluma katkı ve insan refahı gibi konularda sıralayan THE Impact listesindeki yükselişini sürdürüyor.

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asil Azimli THE Impact sıralamasının üniversiteleri Birleşmiş Milletlerin 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine göre değerlendiren tek performans listelemesi olduğunu anımsatarak, “Bu 17 alan, araştırma çıktılarının yanı sıra kurumların paydaşları ve çevre için ne kadar sorumlu davrandığını da ölçmektedir” bilgisini paylaştı.

Listede 112 ülkeden toplamda 1,591 yüksek eğitim kurumunun yer aldığına dikkat çeken Azimli, “Bu alanlar kapsamında UKÜ “Sorumlu Üretim ve Tüketim” alanında 101-200 bandında, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kullanımı alanında 101-200 bandında, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” alanında 301-400 bandında, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” alanında 401-600 bandında ve “Amaçlar için Ortaklıklar” alanında da 401-600 bandında yer almaya hak kazandı” şeklinde açıkladı.

Azimli, üniversitelerin aynı zamanda söz konusu ana başlıkların alt parametreleri bağlamında da incelendiklerini söyleyerek, “Alt başlıklar içerisinde sürdürülebilir tüketim ve üretim, kaynak ve enerji verimliliği, sürdürülebilir altyapıyı teşvik etmek, temel hizmetlere ve yeşil alana erişim sağlamak, güneş enerjisi kaynaklarını kullanım, şehirleri sürdürülebilir kılmak, kariyer ve iş fırsatları yaratmak, dayanıklı toplumlar ve ekonomiler inşa etmek, üreme, anne, yeni doğan, çocuk ve ergen sağlığı, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar konularında çalışmalar, hükümetler, özel sektör ve sivil toplumlar ile ortaklıklar gibi kıstaslar yer aldığını belirtti. Dolayısıyla UKÜ bu alanlarda da paydaşlarına ve çevreye katkı sağlıyor” dedi.

UKÜ’nün eğitim, öğretim ve araştırma konularında her geçen gün kalitesini arttığını işaret eden Azimli, “UKÜ’nün eğitim kalitesinin gelişimi tüm paydaşlarının faydalanacağı şekilde sürdürebilirlik kavramı ile birlikte yürütülüyor. Üniversitenin bu yöndeki çalışmalarının sonuçlarını THE Impact listesinde yer alarak gösteriyor” ifadesini kullandı.