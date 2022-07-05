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Türkeri, “Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Gastronomi” konusunu irdeledi

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Türkeri, “Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Gastronomi” konusunu irdeledi

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri “Destinasyon Çekim Unsuru Olarak Gastronomi” adlı çalışması ile Lefke Avrupa Üniversitesi’ni “The Conference On Managing Tourism Across Continents 2022” de temsil etti. 
  Çalışması ile ilgili bilgi veren Türkeri şu bilgileri paylaştı; Turizm pazarının ve ziyaretçilerin taleplerinin değişmeye başlamasıyla deniz-kum-güneş (3s) tatilleri yerine alternatif turizm türleri ve yeni tatil anlayışları ortaya çıkmıştır. Gastronomi turizmi de geleneksel tatil anlayışına yeni bir yön vermek amacıyla yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan alternatif turizm türlerinden biri olarak görülmektedir. Ülkelerin kendi mutfaklarını oluşturan kendi yeme-içme kültürleri olduğu için, ziyaret edilen destinasyon sahip olduğu gastronomi kültürü ile benzersiz turist deneyimleri sunmaktadır. Turistler de yeni ve benzersiz deneyimler yaşamak istediklerinden, gastronomi en önemli ziyaret amaçlarından biri haline gelmektedir. Dünya turizmi bağlamında gastronomik kaynaklara sahip tüm ülke veya bölgeler, pazarda rekabet avantajı elde etmek ve turizm pastasından en fazla payı almak için kendi gastronomik çekim unsurlarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. Turizmin gelişim süreci incelendiğinde, gastronomi ile ilgili hizmetler uzun süredir destekleyici hizmetler olarak görülmüş ve tek başına destinasyonlara turist çekebilecek unsurlar olarak değerlendirilmemiştir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, kültüre, yöreye, tarihe ait yiyecek ve içeceklerin destinasyona turist çekme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, gelişen ve yeni bir akım olarak tanımlanan turizm hareketlerinde yiyecek içecek tatma temel amaç olarak görülmüş ve bu turizm faaliyetleri de gastronomi turizmi, mutfak turizmi, yemek turizmi olarak tanımlamıştır.
 

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Etiketler; #LAÜ #Gastronomi #turizm
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