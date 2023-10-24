TÜBİTAK 1001 desteği ile hayata geçirilecek projeye Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliği yapacak

Ege Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde, TÜBİTAK-1001 desteği ile hayat geçecek “Kıbrıs Adasında Kültürleşme ve Türkiye’nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim ve Ritüel Tüketimi” projesi Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

Ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik bağların izlerini sürecek olan “Kıbrıs Adasında Kültürleşme ve Türkiye’nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim ve Ritüel Tüketimi” projesi Ege Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden akademisyenlerin iş birliği ile hayata geçirilecek. TÜBİTAK 1001 desteğine de hak kazanan projenin Kıbrıs ayağı ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümü için bilimsel esaslara uygun olan projeleri destekliyor.

Bilim insanları KKTC’de saha çalışması yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Menil Çelebi’nin danışmanlığını üstlendiği TÜBİTAK-1001 destekli proje kapsamında, Türkiye’deki üniversitelerden akademisyenler saha çalışması yapmak için 11-21 Kasım 2023 tarihlerinde KKTC’ye gelecek.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Elif Üstündağlı Erten’in yürütücülüğünde hayata geçirilecek projenin araştırmacı kadrosunda Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Doç. Dr. Burcu Şentürk Yıldız, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Siret Hürsoy, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Pınar Karababa Demircan ve Erciyes Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’nden Araş. Gör. Dr. Saim Örnek yer alıyor.



Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Araştırma projelerimizin, TÜSEB ve TÜBİTAK gibi değerli kurumların desteklerine hak kazanması; üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü bilimsel projelerin niteliğine vurgu yaparken, bilimsel üretkenliğimizi artıracak büyük bir itici güç oluşturuyor.”

TÜBİTAK proje çağrılarının tamamının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılması çalışmalarının son aşamaya geldiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri arasında var olan bilimsel iş birliklerini güçlendirecek olan bu açılım çok değerli bilimsel çıktılar oluşturacak” ifadesini kullandı.

Türkiye’den Ege Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin iş birliği yaparak hazırladığı “Kıbrıs Adasında Kültürleşme ve Türkiye’nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim ve Ritüel Tüketimi” projesinin, TÜBİTAK 1001 proje desteği ile hayata geçecek olmasının buna önemli bir işaret olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Geçtiğimiz haftalarda DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Seda Vatansever ve Dr. Hasan Hüseyin Kazan’ın çalışmalarının da Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan destek aldığını açıklamıştık. Üstlendiğimz ya da araştırmacılarımızın parçası olduğu araştırma projelerinin, TÜSEB ve TÜBİTAK gibi değerli kurumların desteklerine hak kazanması; üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü bilimsel projelerin niteliğine vurgu yaparken, bilimsel üretkenliğimizi artıracak büyük bir itici güç oluşturuyor” dedi.



Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi: “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde hayata geçen bu projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi, ana vatan Türkiye ile KKTC arasındaki kültürel, sosyal ve ekonomik bağların izlerini sürecek bu projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde hayata geçen bu projeye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde topluma yön verecek araştırmalar yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi, “Kıbrıs Adasında Kültürleşme ve Türkiye’nin Etkisinin Belirlenmesi: Yerel Ekonomik İlişkiler, Kültür Ekonomisi, Tüketim ve Ritüel Tüketimi” projesinin, üniversiteler arası işbirliği ile hayata geçen çok değerli bir multidisipliner çalışma olduğunu vurguladı.