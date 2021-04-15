Rauf Denktaş Üniversitesi bilgi ve becerilerini denetim yolu ile aktarıyor

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 4-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Yanbu Üniversitesi’ni çevrimiçi yöntemle denetledi

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, 4-7 Nisan 2021 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Yanbu Üniversitesi’ni Kıbrıs’tan Online (çevrimiçi) yöntemle denetledi. Suudi Arabistan Ulusal Kalite Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (NCAAA) Pandemi nedeniyle, üniversitelerinin denetimlerinde, üniversitelerin ziyaretleri ve paydaşlarla görüşmeler kısmını yüz yüze yapılmak yerine uzaktan yöntemle, WEBEX platforumu üzerinden gerçekleştirilen görüşme ve toplantılarla gerçekleştiriyor.Suudi Arabistan NCAAA adına gerçekleştirilen YANBU Üniversitesi’nin denetlenmesinde NCAAA danışmanlarından Dr. Mohammed El-Madany’nin Akreditasyon Direktörlüğünü ve Prof. Dr. Bıçak’ın Denetleme Kurulu’nun başkanlığını yapmış olduğu denetlemede, 5 kişilik uluslararası uzmanlar Kurulu’nda İngiltere’den İşletme Fakültesi Dekanı Prof. James O'Kane, Birleşik Arap Emirikleri’nden Araştırma ve Denetleme Direktörü Prof. LaJuana Mooney, Suudi Arabistan Um Al-Qura Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Prof. Elham Hassanain, ve Suudi Arabistan Kral Saud Üniversitesi Kalite ve Gelişim Dekanı Prof. Eman Kamal görev yaptı.Suudi Arabistan’ın önde gelen üniversitelerinden birisi olan YANBU Üniversitesi’nde 3 Fakülte, bir Yüksekokul ve Yabancı Diller ve Hazırlık Okulu’nda 11 bölüm ve 29 programda toplam 536 öğretim üyesi (%23 kadın) görev yapmakta ve 5,921 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğretim ve eğitimde kaliteye büyük önem veren Yanbu Üniversitesi, programlarının %90’nını ABET, ETAC, EQUALS, ve ACBSP gibi dünyanın önde gelen kalite güvence kurumlarının denetiminden geçirerek akredite etmiştir.Suudi Arabistan Ulusal Kalite Denetleme ve Akreditasyon Kurumu standartları, usul ve esasları çerçevesinde, toplam 8 başlık ve 104 kriter üzerinden yapılan denetlemelerde Yanbu Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu Öz Değerlendirme Raporu ve destekleyici dökümanlar değerlendirilmiş ve 4 gün süren WEBEX platformu üzerinden çevrimiçi yapılan söyleşilerle gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi yapılan görüşmelerde Yanbu Üniversitesinin tüm iç paydaşları (Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler) ve dış paydaşları (mezunlar, profesyonel kuruluş temsilcileri, işverenler ve danışma kurulu üyeleri) ile görüşülmüştür. Kampüs, altyapı ve eğitim araçlarının değerlendirilmesinde, önceden çekilerek gönderilen videolar yanında, Kurul Üyelerinin istekleri doğrultusunda istenilen kampüslere canlı bağlanılarak, söz konusu kampüslerin kütüphaneleri, sınıf ve ekipmanlari, sosyal ve spor tesisleri Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilmiştir.Denetlemenin son gününde Uluslararası Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Yanbu Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekanları, Senato Üyeleri ve İdari Birim Başkanlarının katıldığı toplantıda, Yanbu Üniversitesi’nin denetlenmesinde öne çıkan konuların bir özetini sundu.Prof. Bıçak bugüne kadar, Suudi Arabistan’da, geçtigimiz ay içerisinde Cidde Üniversitesi ve daha öncesinde de Qassim Universitesi ile İşletme ve Teknoloji Üniversitesi (Cidde) olmak üzere dört üniversiteyi çevrimiçi olarak denetlemiş, ve Uluslararası Denetleme Kurullarının dördünün de başkanlığını yapmıştır.