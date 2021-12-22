“Omicron, Alfa ve Delta varyantlarından daha hızlı yayılıyor”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Moleküler Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantı Omicron’un tüm dünyada dominant varyant olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Söz konusu varyantın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘Endişe Verici Varyant’ olarak sınıflandırıldığını aktaran Çınar, “Omicron vakaları daha önce hem dünyada hem de ülkemizde dominant olan Alfa ve Delta varyantlarından daha hızlı bir şekilde artıyor” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, Hong Kong’da yapılan bir laboratuvar çalışmasını aktararak, buradaki çalışmaya göre 24 saat içinde Omicron varyantının Delta varyantına göre bronş dokusunda 70 kat daha hızlı bir şekilde çoğaldığı sonucuna ulaşıldığını kaydetti.

Omicron’un daha önceki varyantlardan daha ağır ya da daha hafif mi seyrettiği konusunda halen çalışmaların devam ettiğini belirten Çınar, ancak Omicron varyantının da ölümlere neden olduğunun bilindiğini dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Çınar, İngiltere’de mobil bir aplikasyon olan ZOE COVID aplikasyonu üzerinden yürütülen bir ön çalışma hakkında da konuşarak, Omicron varyantının dominant olduğu ülkede en fazla raporlanan 5 belirti bulunduğunu ve bunların burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, yorgunluk ve boğaz ağrısı olarak kaydedildiğini aktardı.

Bu hafif belirtilerin İngiltere’deki aşı profili nedeniyle veya aplikasyon kullanıcılarının genç kişiler olmasından kaynaklanabileceğine de dikkat çeken Çınar, “Yine de Omicron enfeksiyonu normal bir nezle ile kolaylıkla karıştırılabileceği için, kişilerin rutin olarak testlerine özen göstermeleri önem arz eder” dedi.

Çınar, bazı kişilerde belirtisiz veya basit nezle gibi seyreden hastalığın diğerlerinde ölümcül olabileceğini belirterek, salgının başından bu yana bilinen koruma metotlarına özen göstermenin önemli olduğunu aktardı.

Tüm SARS-CoV-2 varyantlarında olduğu gibi, Omicron’a karşı da eldeki en güçlü silahların başında aşılama geldiğini kaydeden Çınar, Omicron’a karşı aşı korumasının etkin seviyede olması için hatırlatma dozlarını tamamlamanın şart olduğunu da sözlerine ekledi.

