LAÜ’de Mimarlık ve Tasarım Sunumları gerçekleşiyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı için Mimarlık ve Tasarım Kulübü işbirliği ile bir dizi seminer etkinliği planlıyor. Etkinlik fakülte öğretim üyelerinin derslerde işlenen konuların dışında kalan ancak günümüz tasarım dünyasında önemli yer edinen olay, konu ve kişileri öğrencilere tanıtmak ve gündemi yakalamak için düzenleniyor. Haziran 2023 tarihine kadar 13 farklı sunumun gerçekleşeceği ve ‘Mimarlık ve Tasarım Konuşmaları’ başlıklı bu serinin ilk sunumu LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras tarafından yapıldı.

Dekan Aras tarafından Pritzker mimarlık ödüllerinin önemi anlatıldı

Mimarlık dünyasının ‘nobel’i olarak da tanımlanan ve mesleğin en itibarlı ödülü olarak kabul edilen Pritzker ödüllerinin önemi, mesleğe katkısı ve marka değeri üzerine bir sunum yapan Aras, 2016-2022 tarihleri arasında bu ödülü kazanmış 6 mimarın eserlerinden yola çıkarak, mimarlığın yeniden tanımını yaptı. İyi tasarımın ölçütlerini, ödülü kazanan mimarların mesleğe bakışlarındaki ortak noktalarını ve iyi bir mimar olmanın gereklerini gündeme getiren sunum öğrencilerde 21. yüzyılın tasarım dünyasının şartlarını ve kullanıcı isteklerini yeniden düşünmeleri gerektiği sonucu ile yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedefledi.

