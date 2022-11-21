Lefkoşa’da sessiz gece

China Bazaar Gençlik Gücü ile Çetinkaya arasında Atatürk Stadı’nda oynanan 9. Haftanın kapanış maçı başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı

AKSA Süper Ligin 9. Haftasının kapanış maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Çetinkaya’yı konuk etti. Emre Öztaşlı’nın yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde China Bazaar Gençlik Gücü forveti Mashumba’nın net pozisyonu değerlendirememesi sonucunda devre 0 – 0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci devresinde daha hareketli bir futbol oynansa da taraflar gol atamadılar. Çetinkaya son anlarda yakaladığı 2 pozisyonda gole ulaşamadı. Cemal’ın direkten dönen topu ve Özgür’ün net pozisyonu kaçırması sonunda maç 0 – 0 tamamlandı.Bu sonucunda ardından China Bazaar Gençlik Gücü 8 puanla 10. sırada kalırken, Çetinkaya ise 5 puana yükselirken ligin dibinde kalmaya devam etti.