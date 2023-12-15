LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

LAÜ’de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Yılında Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Çocuk Olmak paneli düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Yılında Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Çocuk Olmak konulu panel düzenlendi. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen bölüm, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. KKTC'nin 40. yılı münasebetiyle Dünya Çocuk Hakları Günü 'Cumhuriyet' bağlamında ele aldı.Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nihan Koran'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü Doç. Dr. Azize Ummanel yaptı. Çocuk Hakları bağlamında bir giriş konuşması yapan Ummanel, Türkiye'de erken cumhuriyet dönemi çocukluk politikaları hakkında bilgi vererek, ardından sözü konuklara devretti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılında çocuk hakları ile ilgili yapılan çalışmaları özetleyen Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy, bu çalışmaların hukuki boyutunu ele alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk hakları ile ilgili yapılan uluslararası anlaşmalara her zaman büyük önem ve destek verdiğini belirtti.Doç. Dr. Nihan Koran ise, KKTC'nin ilk 40 yılında çocuk hakları ve özellikle çocuğun katılım hakkı konularına değinerek, konu hakkında yapılan çalışmalara dikkati çekti. Konuşmacılar, çocuk hakları ile ilgili çalışmaların ancak uygulamaya geçildiğinde anlam kazandığını belirterek, herkesin birer hak savunucusu olması gerektiğinin altını çizdiler