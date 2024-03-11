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LAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Erçim Uluğ Mimari Yarışmada “Birincilik Ödülü” kazandı

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LAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Erçim Uluğ Mimari Yarışmada “Birincilik Ödülü” kazandı
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği İdari Binası yarışmasında LAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erçim Uluğ’un tasarladığı bina önerisi birincilik ödülünü kazandı.
Erçim Uluğ birincilik ödülü kazanan projesi hakkında aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“Lefkoşa kenti bağlam olarak hızla gelişmekte ve birçok nitelikli yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Lefkoşa kentinin dokusu, karakteri ve gelişimi ile beraber KKTC özelinde kurumsal yapıya sahip şirketlerin, derneklerin ve birliklerin kendi kimliklerini oluşturması Kıbrıs Türk Mimarisi adına oldukça önemlidir. Bu tasarım vizyonu içerisinde Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin tarihi ve köklü geçmişi ile beraber “Mimari Kimliğinin Oluşması” projenin ana hedeflerindendi. Bu anlayış çerçevesinde tasarladığım projeyi yarışma jürisi birincilik ödülüne layık gördü.”
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