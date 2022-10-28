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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği ve ARUCAD arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği ve ARUCAD arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği arasında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.
ARUCAD tarafından yapılan açıklamaya göre, alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve sosyal medya gibi bağımlılıklarla mücadele etmeyi amaçlayan ve alkol, madde bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren danışmanlık merkezi bulunan Kıbrıs Türk Yeşilay,  üniversitelerle gerçekleştireceği ilk protokolü ARUCAD ile imzaladı.
Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin imza koyduğu protokolde toplumun ve gençlerin bilinçlendirilmesi için Üniversiteye bağlı birimlerde çalışanlara ve öğrencilere yönelik Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından ücretsiz seminer, konferans ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi yer alıyor.
Bunun yanında, protokol ile, Üniversite ve Dernek ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere yönelik resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film, tiyatro vb. ödüllü yarışmaların düzenlenmesi gibi çalışmaların yapılması planlanıyor.
Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili “Çok kıymetli bir sivil toplum örgütü ile değerli bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Dünya virüsler, kanser gibi hastalıklar ve ekonomik problemler ile çalkanırken bağımlılıkların da giderek arttığını görüyoruz. Bu konularla mücadele eden insanları görmek çok sevindiricidir. ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İmzaladığımız bu protokol Üniversitemiz için sosyal sorumluluk anlamında son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler; #ARUCAD #Asım Vehbi
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