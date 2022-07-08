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Hemşirelik mezunları yemin etti

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LAÜ Hemşirelik Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi

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Hemşirelik mezunları yemin etti
 
 
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Hemşirelik Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine Sağlık Yüksekokulu Bölüm başkanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.
Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Dr. Öğretim Görevlisi Zeynep Oğul ve Özlem Pınar’ın konuşmalarıyla başladı. Program, Sağlık Yüksekokulu Müdür vekili Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci’nin  Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’in mesajını iletmesi ile devam etti..
Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik bölümünden mezun olan öğrenciler, LAÜ Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanları, Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci ve Doç. Dr. Kerziban Yenal eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudular.
 
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