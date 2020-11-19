Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 30 Kasım’da açılıyor

Altı katlı binasıyla Kültür ve Kongre Merkezi olarak da bölge halkının kullanımına açık olacak olan Girne Üniversitesi’ndeki Büyük Kütüphane’nin açılışı, 30 Kasım günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 30 Kasım’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı törenle hizmete açılıyor.

Girne Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyük Kütüphane, 6 katlı binasıyla Kültür ve Kongre Merkezi olarak da bölge halkının kullanımına açık olacak.

Girne Üniversitesi’ndeki Büyük Kütüphane’nin açılışı, 30 Kasım günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alıyor.

KÜTÜPHANE, 500 BİN KİTAP VE 650 MİLYON ELEKTRONİK KAYNAĞA ERİŞİM SAĞLAYACAK

Kullanıcıların 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabileceği, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, bölgenin bilimsel üretkenliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdaki hareketliliğini de artıracak şekilde tasarlandı.

Kütüphane bünyesinde yer alan bir adet 350 kişilik amfi, 3 adet 120 kişilik salon ve derslik ile 4 toplantı odası da bölge halkının kullanımına sunulacak.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesindeki kongre merkezi toplantı, seminer ve sergilere ev sahipliği yapacak.

HASKASAP

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin üniversite öğrencileri ve bölge halkı için bilgiye erişim durağı olmakla kalmayıp, ev sahipliği yapacağı kongre ve seminerlerle önemli bir sosyal hareketlilik yaratacağını söyledi.

Haskasap, “Bilgi kaynaklarıyla halk kitlerini buluşturacak olan ve birikimli bir yeni nesil yetişmesine vesile olacak Büyük Kütüphaneyi bölge halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin bölgenin bilgi ihtiyaçları doğrultusunda vizyoner bir büyüme göstereceğini söyledi.

Teknolojinin ilerlemesi ile bilgiye erişmenin önündeki engellerin kalktığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Çağın teknolojik gerekliliklerini yerine getirerek sağladığı uzaktan erişim imkanıyla, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin barındırdığı nitelikli bilgiye evinizden de ulaşabileceksiniz” dedi.