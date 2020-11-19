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Bir okkalı zam da ekmeğe

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Bir okkalı zam da ekmeğe
Ülkede son 1 ay içerisinde arka arkaya yapılan zamlara geçtiğimiz gün itibariyle bir yenisi eklendi.
Temel tüketim maddelerinden olan ekmeğe okkalı bir zam yapıldı.
Ekmekçiler Birliği 2 TL olan somun ekmeğin fiyatını 50 kuruşluk zamla 2,50 TL yaptı.
Yüzde 25'lik bir zamla 2,50 TL yapılan somun ekmek dışındaki ekmeklerin fiyatının ise ne olacağı merak ediliyor.
 
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